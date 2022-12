O atleta do Sporting, Francisco Costa, também conhecido por Kiko, foi eleito o segundo melhor jovem jogador de andebol do mundo no ano 2022, na votação que decorreu no sítio do Handball Planet, até à última semana.

Kiko Costa, de 17 anos, nascido em 2005, recebeu 12 votos, apenas menos um do que o sueco Eric Johansson, de 22 anos, que joga nos alemães do THW Kiel. O terceiro mais votado, com 11 votos, foi o guarda-redes islandês Viktor Hallgrimsson, que esta época chegou aos franceses do Nantes, depois de ter jogado nos dinamarqueses do GOG de 2019 até à época 2021/22.

Por posição, Kiko Costa foi mesmo distinguido com o prémio de melhor lateral-direito jovem do mundo, com 72 por cento dos votos (correspondentes a quatro pontos do público, mais oito dados pelo júri, para o total de 12), à frente do húngaro Zoran Ilic e dos dinamarqueses Mads Hangaard e Emil Madsen.