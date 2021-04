O Sporting qualificou-se, esta quinta-feira, para as meias-finais da Liga dos Campeões de futsal, ao vencer os russos do KPRF Moscovo, por 3-2, no último jogo dos quartos de final da prova, em Zadar, na Croácia.

Numa primeira parte altamente intensa, o Sporting adiantou-se ao fim de um minuto e 34 segundos de jogo. Merlim desequilibrou pela esquerda e Cavinato concluiu a bola colocada na área pelo colega de equipa.

Os russos, contudo, deram a volta ao marcador em dois lances estratégicos de bola parada, por Niyazov e Asadov, respetivamente aos oito e aos 14 minutos.

Na resposta, a equipa de Nuno Dias correspondeu na perfeição após o desconto de tempo pedido pelo treinador e marcou no canto que foi aí estudado, com o bis de Cavinato aos 14 minutos. Um minuto depois, Rocha assinou a segunda reviravolta no marcador, com o 3-2 registado ao intervalo e que se manteria até final.

Na segunda parte, o marcador não sofreu alterações e a equipa leonina resistiu ao cinco para quatro contrário nos momentos finais.

No jogo de acesso à final, a equipa portuguesa defronta o Inter Movistar, às 19 horas de sábado. Os espanhóis venceram esta quinta-feira o Gazprom-Ugra, por 3-0.

A outra meia-final é entre o Barcelona e o Kairat Almaty, às 14 horas de sábado. A equipa cazaque foi carrasca do Benfica nos «quartos».

A final está marcada para segunda-feira, às 19 horas.