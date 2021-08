Miguel Oliveira está em dúvida para o que resta do fim de semana do GP da Estíria de MotoGP. O piloto da KTM Factory Racing sofreu um violento highside na primeira sessão de treinos livres, tendo sido transportado para o centro médico do circuito.

Apesar de não se verificar nenhuma fratura no pulso, como se suspeitava, Oliveira acabou por não registar qualquer tempo na segunda sessão de treinos livres.

Em declarações divulgadas pela assessoria de imprensa da equipa austríaca, Miguel Oliveira mostrou-se, «antes de mais, desapontado por este começo de fim de semana».

«Durante a [primeira] sessão, o reservatório do óleo de travão estava muito próximo das manetes e não conseguia parar a mota, pelo que entrei nas boxes algumas vezes até perceber o que se estava a passar e melhorar o desempenho. Quando regressei à pista, saí um pouco largo na curva três, acelerei fora da trajetória e perdi o controlo de tração», explicou o piloto português.

De acordo com o piloto luso, foi atirado «ao ar» e terá sido «atingido pelo guiador antes de aterrar».

«Foi isso que me magoou mais. Temos estado a despistar danos maiores para ver se podemos continuar e o que poderemos fazer», concluiu Miguel Oliveira.

Para este sábado, estão marcadas duas sessões de treinos livres e a qualificação. A corrida tem no lugar no domingo pelas 13 horas, horário de Portugal Continental.