Auriol Dongmo garantiu a medalha de ouro no lançamento do peso, ao conseguir 19,68 metros, no primeiro dia da Taça da Europa de Lançamentos, em Leiria.

A atleta olímpica portuguesa de 31 anos voltou a mostrar que está num grande momento de forma, após ter batido o recorde nacional da especialidade em pista coberta no final de fevereiro. Este sábado mesmo sob persistente chuva e com condições adversas em Leiria, triunfou com facilidade.

Depois de um primeiro lançamento nulo, Auriol lançou sempre acima dos 19 metros - nenhuma das adversárias passou essa fasquia -, confirmando a vitória com 19,68 no quarto ensaio.