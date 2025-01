A lista «Unidos pelo Olimpismo» encabeçada por Laurentino Dias e José Manuel Araújo conta com mais 12 federações, totalizando 30, no apoio às eleições do Comité Olímpico de Portugal (COP).

Desta forma, as novas federações apoiantes são: ginástica, tiro com arco e tiro com armas de caça, paraquedismo, corfebol, jujitsu, pesca de alto mar, arqueiros e besteiros, atividades subaquáticas, lohan tao kempo, jogos tradicionais e aeromodelismo.

Andebol, ciclismo, voleibol, vela, surf, ténis de mesa, campismo e montanhismo, lutas amadoras e taekwondo, orientação, desporto para as pessoas com deficiência, kickboxing e muay thai, motociclismo, motonáutica, pesca desportiva, padel, petanca e voo livre são as restantes federações que prestam o seu apoio, anteriormente anunciadas.

Para além da lista «Unidos pelo Olimpismo», concorrem à presidência do organismo o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e o ex-secretário de Estado do Desporto, Alexandre Mestre.

Espera-se em breve o anúncio de outras federações que irão apoiar a lista candidata.

Cada uma das candidaturas têm de ser subscrita por «pelo menos um quarto das federações desportivas cujas modalidades figurem no programa dos Jogos Olímpicos», nove, neste caso, para serem validadas pela Comissão Eleitoral, para as eleições de 19 de março.