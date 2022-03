O basquetebolista LeBron James tornou-se, na noite de sábado, no segundo melhor marcador de sempre na fase regular da liga norte-americana (NBA), ao superar Karl Malone, com os 38 pontos anotados na derrota dos Los Angeles Lakers na visita aos Washington Wizards (127-119).

LeBron fez, além dos 38 pontos, dez ressaltos e seis assistências em Washington, chegando aos 36.947 pontos em jogos da fase regular da NBA, agora à frente de Malone (36.928) e apenas atrás do recordista Kareem Abdul-Jabbar, que tem 38.387, mais 1.440 pontos do que LeBron.

Os Lakers até começaram bem e tiveram 16 pontos de vantagem no primeiro período e mantiveram-se na dianteira até à recuperação dos Wizards no último quarto.

No final, LeBron não escondeu a «honra» pela marca. «É uma honra para os meus amigos e para a minha família viver esses momentos e para todas as pessoas que partilham comigo esta minha aventura», afirmou, sem esquecer «alguns dos maiores jogadores de basquetebol» com quem partilha esta hierarquia e que o inspiraram.

A noite (mais uma) para a história de LeBron em imagens:

Resultados da noite de sábado:

Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks, 138-119

Charlotte Hornets-Dallas Mavericks, 129-108

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons, 113-109

Washington Wizards-Los Angeles Lakers, 127-119