O Benfica recuperou a liderança do campeonato nacional de voleibol, ao vencer no reduto do Leixões, por 3-2.

As águias foram sempre conquistando vantagem no encontro, mas com a devida resposta da equipa da casa.

O jogo teve os parciais de 19-25, 25-16, 23-25, 25-23, 11-15.

Foi a 11.ª vitória do Benfica, que assim recupera a liderança ao Fonte do Bastardo, que na véspera conseguiu o 10.º triunfo.

RESULTADOS

- Sábado, 26 fev:

Sporting de Espinho - Castêlo da Maia, 0-3 (15-25, 24-26, 16-25)

Académica de Espinho – Sporting, 1-3 (22-25, 20-25, 25-19, 16-25)

Fonte do Bastardo - Esmoriz, 3-2 (25-22, 20-25, 19-25, 25-23, 15-11)

- Domingo, 27 fev:

Leixões – Benfica, 2-3 (19-25, 25-16, 23-25, 25-23, 11-15)

CLASSIFICAÇÃO:

1. Benfica 11 vitórias, 28

2. Fonte Bastardo 10 vitórias, 30 pontos

3. Sporting 7 vitórias, 22 pontos

4. Esmoriz 5 vitórias, 18 pontos

5. Leixões 5 vitórias, 15 pontos

6. Académica de Espinho 5 vitórias, 14 pontos

7. Castêlo da Maia 3 vitórias, 10 pontos

8. Sporting de Espinho 2 vitórias, 7 pontos

NOTA: a classificação é definida pelo número de vitórias, em primeiro lugar, e depois pelos pontos