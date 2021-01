O Sporting vai defrontar o Portimonense nos quartos de final da Taça da Liga de futsal, ao passo que o Benfica mede forças com o Leões de Porto Salvo, ditou o sorteio realizado esta terça-feira.

Nos outros dois jogos dos «quartos», marcados para 25 e 26 de março, o Viseu 2001 defronta o Modicus e há ainda um Eléctrico-Fundão.

Nas meias-finais, agendadas para 27 de março, o vencedor do Portimonense-Sporting defronta o vencedor do Eléctrico-Fundão. Já o vencedor do Leões de Porto Salvo-Benfica cruza com quem vencer o Viseu 2001-Modicus. A final é a 28 de março.

A Taça da Liga junta os oito primeiros classificados da primeira volta da Liga de futsal e disputa-se em terreno neutro.