O Leões de Porto Salvo ganhou vantagem este sábado nos quartos de final do play-off da Liga de futsal, ao vencer o Modicus em Sandim no jogo 1, que foi épico: depois do 5-5 no final do tempo regulamentar e do prolongamento, a equipa de Ricardo Lobão venceu no desempate por penáltis (5-6).

Cigano, com um remate ao poste, falhou o 12.º pontapé de penálti, que ditou a derrota do Modicus e, por consequência, o triunfo dos visitantes.

Depois dos golos de Fábio Lima (x2), Uesler e de um autogolo de Wesley Reinaldo para o Modicus e de o Leões ter marcado por André Galvão (x2), Diogo Santos e Wesley Reinaldo, os últimos segundos do tempo regulamentar foram emocionantes.

Com cerca de 20 segundos para o fim e 4-4 no marcador, o Leões de Porto Salvo partiu sem receios para tentar a vitória e evitar o prolongamento com a estratégia de cinco para quatro e marcou mesmo o 4-5, com Wesley Reinaldo a bisar. Só que ainda nada estava decidido: o Modicus pediu pausa técnica e, com pouco mais de cinco segundos, conseguiu atacar e beneficiou da insistência e de um autogolo de Bruno Pinto para fazer o 5-5 que se manteve no prolongamento, até à decisão que pendeu para os Leões nos penáltis.

No outro jogo, que abriu o play-off de apuramento de campeão, esta tarde, o Fundão foi vencer à casa do Viseu 2001. A formação comandada por Nuno Couto construiu a vitória com golos de Pedro Senra e Peléh.

No domingo, o campeão europeu Sporting entra em campo com a deslocação ao Portimonense (19h00) para o jogo 1 dos «quartos». Pouco depois, às 21 horas, há um Sp. Braga/AAUM-Benfica.