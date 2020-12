Depois do empate no dérbi no Pavilhão João Rocha, na sexta-feira, que ditou a primeira perda de pontos possíveis a ambos, Sporting e Benfica regressaram na manhã desta terça-feira aos triunfos na Liga de futsal, ante Portimonense e Leões de Porto Salvo, respetivamente.

A equipa comandada por Nuno Dias triunfou em Portimão por 6-0, com bis de Cavinato e um golo cada de João Matos, Erick, Tomás Paçô e Alex Merlim.

Já na Luz, o Benfica bateu o Leões por 4-1, com golos de Tiago Brito, Jacaré, Arthur e Fits. Para os visitantes marcou André Galvão.

Nos outros jogos, destaque para as vitórias de Caxinas, Quinta dos Lombos e Eléctrico.

RESULTADOS – 12.ª JORNADA:

Dínamo Sanjoanense-Eléctrico, 2-4

Viseu 2001-Fundão, 4-4

Burinhosa-Quinta dos Lombos, 1-4

Benfica-Leões de Porto Salvo, 4-1

Portimonense-Sporting, 0-6

Belenenses-Caxinas, 2-4

Candoso-Sp. Braga/AAUM (19 dezembro)

Futsal Azeméis-Modicus (19 dezembro)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 34 pontos/12 jogos

2.º: Benfica, 34/12

3.º: Eléctrico, 25/12

4.º: Fundão, 21/11

5.º: Viseu 2001, 21/12

6.º: Modicus, 17/11

7.º: Portimonense, 17/12

8.º: Leões de Porto Salvo, 17/12

9.º: Quinta dos Lombos, 12/8

10.º: Caxinas, 11/11

11.º: Belenenses, 9/11

12.º: Sp. Braga/AAUM, 7/8

13.º: Candoso, 5/8

14.º: Burinhosa, 5/12

15.º: Futsal Azeméis, 4/9

16.º: Dínamo Sanjoanense, 4/11