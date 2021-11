Lewis Hamilton foi desqualificado da qualificação do Grande Prémio do Brasil e por isso vai partir do final da grelha na corrida sprint deste sábado em Interlagos.

Depois de ter vencido com relativo à vontade a qualificação, na sexta-feira, o heptacampeão do mundo foi agora penalizado por irregularidades técnicas detetadas no sistema de DRS.

Hamilton, que é nesta altura segundo classificado do Mundial atrás de Max Verstappen, fica assim não só com a sprint race comprometida, mas também com a corrida principal, marcada para este domingo. É que é a classificação da sprint race que define a ordem de partida.

Verstappen, que lidera o campeonato com 19 pontos de vantagem sobre Hamilton, sairá em primeiro para a sprint race, enquanto o homem da Mercedes terá 100 quilómetros para minimizar os estragos, recuperar alguns lugares para domingo e evitar que o Mundial possa ficar quase sentenciado.

Lembrar ainda que o piloto britânico já vai enfrentar uma penalização de cinco lugares no domingo.