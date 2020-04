A Federação Europeia de Andebol (EHF) anunciou esta quinta-feira que voltou a adiar a final four da Liga dos Campeões, marcada para a Arena de Colónia, para 28 e 29 de dezembro, face às novas restrições impostas pelo governo alemão no que que diz respeito a eventos com público.

A fase final da competição estava inicialmente marcada para 30 e 31 de maio mas, face à pandemia da covid-19, já tinha sido adiada para 22 e 23 de agosto, antes deste segundo adiamento.

A EHF anuncia ainda que os bilhetes comprados para as primeiras datas continuam válidos para dezembro.

Falta ainda decidir como é que vão ficar definidos os finalistas, uma vez que ainda estão por disputar os oitavos e os quartos de final da competição.