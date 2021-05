Zicky foi eleito o melhor jogador da Final 8 da Liga dos Campeões de futsal, segundo anunciou esta quarta-feira a UEFA, depois do jovem pivot de dezanove anos ter estado em destaque na equipa do Sporting que conquistou o título com uma vitória sobre o Barcelona (4-3) na final.

O jovem jogador participou nos três jogos dos leões e acabou por ser determinante na final ao marcar o golo que deu início à reviravolta diante dos catalães.

Na eleição da UEFA, Zicky destacou-se no primeiro lugar à frente dos brasileiros Ferrão (Barcelona), Douglas Junior (Kairat Almaty) e Cecílio (Inter Movistar).