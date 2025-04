UEFA divulgou, esta quarta-feira, um novo formato da Liga dos Campeões de futsal a ter início desde a próxima temporada. A principal novidade é o fim da ronda de elite de 16 equipas.

Como forma de substituição, são criadas eliminatórias a duas mãos, para os oitavos de final e quartos de final. Após essa fase há uma final four disputada num único recinto.

São criados dois grupos para o sorteio dos oitavos de final, com os vencedores do grupo do caminho B e os terceiros classificados do caminho A num grupo. Os dois primeiros classificados de cada grupo do caminho A ficam no outro.

Cada eliminatória de duas mãos envolverá uma equipa de cada pote, sendo que os vencedores do grupo do caminho A e os terceiros classificados do caminho A jogarão em casa nos jogos fora.

«No renovado sistema de competição, aprovado pelo Comité Executivo da UEFA a 2 de abril de 2025, as novas fases substituirão a atual ronda de elite de 16 equipas, que decidem os quatro clubes que avançam para a fase final eliminatória em recinto único. Desta forma, todas as equipas dos oitavos de final, e não apenas as quatro anfitriãs do mini-torneio da ronda de elite, terão pelo menos um jogo em casa nas fases finais do torneio e garantirão que todos os jogos tenham uma vantagem competitiva», pode ler-se em comunicado no site da UEFA.

Sporting já venceu esta competição por duas vezes, o Benfica por uma ocasião. Os espanhóis do Palma são os detentores do título.