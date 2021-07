A portuguesa Auriol Dongmo terminou este domingo na segunda posição a prova do lançamento do peso do meeting de Estocolmo da Liga Diamante, com uma marca de 19,05 metros.

A prova foi ganha pela neozelandesa Valerie Adams, com 19,26 metros, tendo a norte-americana Maggie Ewens, com 19,04, terminado no terceiro posto, apenas a um centímetro da portuguesa.

Auriol Dongmo, de 30 anos, nascida nos Camarões e naturalizada portuguesa, integra a comitiva lusa para os Jogos Olímpicos de Tóquio e é a atual campeã europeia do lançamento do peso em pista coberta.

Dongmo, recordista nacional, com 19,75 metros, venceu em maio a prova do meeting de Gateshead, da Liga Diamante, com um lançamento de 19,08 metros.