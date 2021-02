O FC Porto venceu esta quinta-feira o HC Vardar, da Macedónia, em jogo da nona jornada do grupo A da Liga dos Campeões de andebol.

Na receção ao campeão europeu de 2019, os dragões triunfaram por 27-24, isto depois de a partida ter chegado ao intervalo empatada (13-13).

Com esta vitória, o FC Porto segue no quarto lugar do grupo, com 9 pontos, fruto de três triunfos, dois empates e quatro derrotas.