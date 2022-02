A equipa de voleibol do Benfica fez história esta quinta-feira na Liga dos Campeões ao conquistar pela primeira vez a segunda vitória na fase de grupos, depois de levar a melhor sobre o Vojvodina, por 3-2, em jogo da sexta jornada do Grupo D.

Com este triunfo os encarnados, que já não tinham possibilidade de seguir para os quartos de final, à semelhança dos sérvios, somaram o sexto ponto no grupo, terminando no terceiro lugar.

Depois do triunfo, por 3-1, na quarta-feira, o Benfica perseguia o sonho melhorar o registo na Liga dos Campeões. Há dois anos os comandados de Marcel Matz tinham conseguido vencer os polacos do Verva Varsóvia (3-1), mas ficaram em quarto e último lugar no grupo D, com três pontos.

Desta vez, o clube da Luz acabou por melhorar o seu melhor registo, mas fica fora da fase a eliminar.