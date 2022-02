Já apurado para a próxima fase, o Benfica venceu esta terça-feira no terreno do Chekhovskiye Medvedi, por 32-27, em jogo da oitava jornada da Liga Europeia de andebol.

Na Rússia, os encarnados estiveram quase sempre por cima no jogo e foram para o intervalo já a ganhar por 17-15, vantagem depois ampliada na etapa complementar.

Em termos individuais, Lazar Kukic e Rogério Moraes estiveram em destaque, com cinco golos cada.

A duas jornadas do fim, o Benfica segue no segundo lugar do grupo B da Liga Europeia, com os mesmos 13 pontos do líder dos dinamarqueses do GOC. Na próxima ronda, as águias jogam precisamente na Dinamarca.