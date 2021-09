A seleção portuguesa de futebol de praia venceu hoje a Suíça por 3-2, pelo que no sábado vai discutir com a Itália um lugar no jogo decisivo da Superfinal da Liga Europeia, na Figueira da Foz.

Depois do suado triunfo frente à Ucrânia, na quinta-feira, por 7-5, consumado a dois segundos do fim, os pupilos de Mário Narciso ultrapassaram um dos adversários mais difíceis, impondo-se por vantagem tangencial na praia de Buarcos.

André Lourenço, Leo Martins e Von fizeram os golos de Portugal, que é bicampeão em título da Liga Europeia.

A Seleção discute no sábado com a Itália um lugar na final de domingo, reservado aos primeiros de cada grupo.

A outra «poule» é composta pela Rússia, campeã do Mundo, Bielorrússia, Espanha e Polónia.