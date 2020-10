Benfica e Sporting entraram na primeira fase do campeonato de futsal a ganhar e dividem para já o primeiro lugar com o Portimonense, o Quinta dos Lombos e o Elétrico. O Sporting venceu os Leões de Porto Salvo por 3-2 no Pavilhão João Rocha, enquanto o Benfica goleou, também em casa, o Modicus por 4-0, nesta que foi a primeira jornada do campeonato.

RESULTADOS

Sexta-feira, 2 out:

Sporting - Leões de Porto Salvo, 3-2

Viseu 2001 - Futsal Azeméis, 1-1

Sábado, 3 out:

Burinhosa - Dínamo Sanjoanense, 1-1

Eléctrico – Candoso, 5-2

Portimonense - Sporting de Braga, 4-1

Caxinas - Quinta dos Lombos, 3-4

Benfica - Modicus, 4-0

Quarta-feira, 23 dez:

Belenenses - Fundão, 19:00

CLASSIFICAÇÃO

1. Benfica, 3

2. Eléctrico, 3

3. Portimonense, 3

4. Quinta dos Lombos, 3

5. Sporting, 3

5. Viseu 2001, 1

-. Futsal Azeméis, 1

-. Burinhosa, 1

-. Dínamo Sanjoanense, 1

10. Belenenses - - - - --- -

-. Fundão - - - - --- -

12. Caxinas, 0

13. Leões Porto Salvo, 0

14. Candoso, 0

15. Sporting de Braga, 0

16. Modicus, 0