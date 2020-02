O Sp. Braga emitiu um comunicado a acusar a atleta Tamila Holub de ter «faltado à verdade» na sequência de um vídeo publicado nas redes sociais em que a nadadora do clube, apurada para os Jogos Olímpicos, diz não ter sido convidada para a Gala Legião de Ouro.

VÍDEO: bronca na gala do Sp. Braga com nadadora olímpica

As polémicas declarações de Holub foram feitas à entrada da gala patrocinada pelo Sp. Braga, em que a nadadora compareceu como acompanhante do nadador José Paulo Lopes, que estava nomeado para Atleta do Ano.

Um vídeo publicado pelo Maisfutebol fez furor nas redes sociais, com muitas mensagens de apoio à atleta e críticas dirigidas ao clube.

O Sp. Braga reagiu com um extenso comunicado em que começa por dizer que o clube constitui-se como «um espaço de liberdade, onde não impera o politicamente correto, mas onde tem de prevalecer a verdade».

O clube começa por assumir que convidou apenas os atletas que seriam premiados e os seus treinadores, mas depois diz que Holub acabou por marcar presença com a anuência do clube, através da seção de natação, que encaminhou um convite duplo para o premiado José Paulo Lopes.

«Assim, a declaração de Tamila Holub falha desde logo o compromisso com a verdade, e por isso fere o seu Clube, mas belisca e desrespeita, acima de tudo, os seus colegas que ontem foram distinguidos e homenageados. Tamila Holub, que em 2016 recebeu o Gverreiro de Ouro para Jovem Atleta do Ano, acabou por “roubar” o palco que seria para outros grandes atletas do SC Braga, inclusive o seu colega de Secção José Paulo Lopes», escreve ainda o clube.