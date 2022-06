Portugal conquistou esta quinta-feira mais seis medalhas nos Jogos do Mediterrâneo Oran2022, elevando para nove o total de medalhas já conquistadas pelo país na presente edição da prova, a 19.ª da história.

Depois do ouro do ciclista Rafael Reis no contrarrelógio, da prata de Jieni Shao no ténis de mesa e do bronze de João Geraldo, também no ténis de mesa, houve mais três medalhas para Portugal, em disciplinas de atletismo, com as pratas de Lorène Bazolo (100 metros) e de Liliana Cá (lançamento do disco) e o bronze de Tiago Pereira, no triplo salto.

Lorène Bazolo foi segunda classificada na final dos 100 metros, ao correr a distância em 11,36 segundos, face aos 11,10 da vencedora, a egípcia Basant Hemida. A cipriota Olivia Fotopoulou ficou em terceiro (11,42 segundos).

Já Liliana Cá conquistou a medalha de prata no disco com um lançamento de 63,62 metros, a melhor marca pessoal da temporada. A melhor marca do ano para a atleta olímpica foi superada apenas pelos 64,71 metros da croata Marija Tol, mas bem superior aos 61,96 da turca Ozlem Becerek. A marca foi alcançada ao quinto ensaio, com nulos no terceiro e no sexto, 55,55 metros a abrir, 63,05 no segundo e 62,53 no quarto.

No triplo salto, Yasser Triki, atleta da casa, venceu com um salto de 17,07 metros, à frente do italiano Tobia Bocchi, com 16,93. Tiago Pereira fechou o pódio, com um salto de 16,90.

Jieni Shao, Inês Matos e Matilde Pinto já tinham conseguido o bronze no ténis de mesa no torneio por equipas, como Geraldo ganhou a prata com João Monteiro e Diogo Chen, enquanto a ginasta Filipa Martins foi terceira na final das barras paralelas assimétricas.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran2022 arrancaram no sábado e decorrem até 6 de julho, com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.