Lindsey Vonn fez aquilo que pouco atletas se arriscaram a fazer. Depois de ter sofrido uma rotura do ligamento cruzado anterior, há nove dias, a esquiadora de 41 anos arriscou competir nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina.

Um risco que durou pouco segundos. Vonn já tinha competido com uma lesão deste tipo numa fase mais recente da carreira. Porém, desta vez, teve uma queda que preocupou todos aqueles que se encontravam no local. O silêncio tomou lugar para que se ouvisse, apenas, os gritos de Lindsey, que teve de ser retirada de helicóptero do local.

A americana, natural de Minnesota, retirou-se nas competições em 2019. Porém, regressou aos 40 anos. Poderá, agora, ter de colocar um fim definitivo na carreira. Lindsey é uma das figuras mais importantes da história da modalidade, uma das seis mulheres com vitórias nas cinco disciplinas do Mundial.