Lorenzo Zazzeri foi da glória olímpica ao desespero. O regresso do medalhista a Itália ficou marcado pela negativa quando o atleta foi assaltado em plena luz do dia.

Zazzeri, vencedor da medalha de prata nos 4x100 livre de natação em Tóquio2020, ao lado de Alessandro Miressi, Thomas Ceccon e Manuel Frigo, estava em Florença, na piscina do seu clube, o RariNantes Florentia, para festejar a vitória com os treinadores e colegas, mas não esperava que na rua alguém lhe partisse o vidro do carro e roubasse as memórias que levou de Tóquio.

Felizmente a medalha ficou com o atleta, mas segundo relatos do próprio, foi-lhe roubado um tablet e uma câmara fotográfica na qual tinha guardadas as memórias dos Jogos Olímpicos, além de presentes que tinha comprado à familia.

O italiano publicou nas redes sociais uma mensagem a pedir que os assaltantes lhe devolvam as memórias, prescindindo dos restantes bens que lhe foram roubados. «Apelo aos ladrões, se algum dia lerem tudo isso, peço que devolvam as minhas memórias à Piscina de Bellariva e guardem todo o material que possam precisar. Também estou disponível para pagar um resgate para os ter de volta. Estou destruído», admitiu Zazzeri nas redes sociais.