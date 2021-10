O Benfica goleou, este sábado, os eslovacos do Lucenec por 10-1 (!) e garantiu, com três vitórias, o pleno de triunfos no Grupo 1 da fase principal da Liga dos Campeões de futsal, disputado na Eslováquia.

Os encarnados entraram em campo com o primeiro lugar garantido e com a passagem à ronda de elite assegurada. Por isso, o técnico do Benfica, Pulpis, aproveitou par adar minutos a jogadores menos utilizados à medida que o cronómetro avançava.



O golo das águias parecia uma questão de tempo e chegou por intermédio de Chishkala. Daí em diante, os golos sucederam-se, para todos os gostos e feitios, anotados por Rómulo, Nilson, Jacaré, Robinho, Fits, Silvestre Ferreira e Afonso Jesus – apenas Chishkala teve direito a bisar.

Por sua vez, o Sporting bateu os eslovenos do Dobovec por 6-1 e confirmou o primeiro lugar do grupo 2 da fase principal da competição, que se disputou na Eslovénia.

Os campeões europeus já tinham assegurado, na quinta-feira, o apuramento para a ronda de elite, com a segunda vitória, mas ainda não tinham garantido matematicamente o estatuto de cabeça de série no sorteio da fase seguinte, na quarta-feira.

O Sporting precisava ainda, pelo menos, de um empate para assegurar o primeiro lugar, mas não deu hipóteses. Cavinato marcou aos 12 segundos, Ruiz ampliou aos sete minutos e Cavinato bisou a cinco minutos do intervalo.

Apesar da boa entrada do Dobovec, o Sporting voltou a marcar aos 23 minutos pelo guarda-redes Guitta. Novak ainda reduziu, mas os leões marcaram ainda por mais duas vezes: Waltinho (28 minutos) e Miguel Ângelo (36m).