Lucy Robson é uma golfista inglesa de 25 anos, nascida em Surrey, na Inglaterra, mas que entretanto se mudou para os Estados Unidos, onde tem feito carreira. Em 2012 e 2013 ganhou o prémio Treasure Coast Player of the Year, que basicamente distingue a maior promessa do golfe em masculinos e femininos.

Para além de golfista, Lucy Robson é também influenciadora digital, contando com mais de meio milhão de seguidores no Instagram. Ora é precisamente no Instagram que a inglesa vai comunicando com os muitos fãs, tendo recentemente mostrado que montou um simulador de golfe em casa e que é assim que treina durante o confinamento.