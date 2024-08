O basquetebol do Sporting recebeu um reforço para a próxima temporada. Trata-se do poste francês Ludgy Debaut, que chega do Juaristi Iraurgi Saski, da Liga espanhola.

Debaut tem 25 anos e mede 2,12m. Na época passada teve médias de 10,9 pontos, 8,7 ressaltos e 0,8 assistências em 26 partidas. Teve uma longa passagem pelo basquetebol universitário nos Estados Unidos da América.

«Estou muito feliz por estar neste grande clube. Quando era mais novo joguei futebol e sou um grande fã do Cristiano Ronaldo, por isso vir para o Sporting era a melhor decisão a tomar. Nem hesitei», disse o basquetebolista aos meios oficiais do Sporting.

Debaut junta-se aos reforços Sérgio Silva (Benfica), Bruno Araújo (V. Guimarães), Jeremiah Bailey (Ovarense), Isaiah Armwood (Nishinomiya Storks), Kenney Funderburk (Panthers), Reggie Johnson Jr (Petrolul Ploiesti) e Nick Ward (Fraser Valley Bandits).