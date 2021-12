Luís Estrela é o novo treinador da equipa feminina de futsal do Benfica, confirmou esta segunda-feira o clube encarnado, atual líder do campeonato nacional da primeira divisão.

Estrela, de 42 anos, coordenador técnico da formação do futsal do Benfica, assume novo desafio no clube, sucedendo a Pedro Henriques, cuja saída foi anunciada pelo clube e pelo próprio, na semana passada.

Antigo jogador do futsal do Benfica, Luís Estrela também jogou no Portela e no SL Olivais e, já como treinador, passou pelo futebol do Olivais e Moscavide, clube que orientou de 2017 a 2019.

Na semana passada, Pedro Henriques tinha anunciado que a sua saída era por sua «iniciativa».

Esta mudança acontece numa altura em que o Benfica, que tem conquistado todos os troféus nos nacionais desde 2016/2017, é líder do campeonato com 37 pontos ao final da primeira volta da fase regular. Tem mais um ponto do que o Nun’Álvares, que tem 36 e parece ser o principal candidato a tentar travar a hegemonia encarnada.