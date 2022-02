O basquetebolista esloveno Luka Doncic reforçou a grande forma recente na liga norte-americana de basquetebol (NBA) antes do «All-Star Game» e foi a grande figura do triunfo dos Dallas Mavericks ante os New Orleans Pelicans (118-125), ao fazer 49 pontos, 15 ressaltos e oito assistências no Smoothie King Center, em Nova Orleães, na última noite.

O esloveno está numa fase impressionante, tendo assinado o seu quarto jogo da carreira com mais de 45 pontos, o terceiro nos últimos quatro: há uma semana, tinha feito 51 pontos no triunfo ante os Clippers e, no fim-de-semana, fez 45 pontos ao mesmo adversário, num encontro que acabou com derrota.

O registo do ex-Real Madrid de 22 anos entra mesmo para a história da NBA. Doncic tornou-se o quarto jogador da história da competição e o primeiro desde Wilt Chamberlain em 1966, há 56 anos, a fazer mais do que um jogo no mesmo mês com mais de 45 pontos, 15 ressaltos e cinco assistências. Os outros tinham sido Elgin Baylor e Walt Bellamy.

Além disso, Doncic tornou-se também o quinto jogador da NBA com mais do que um jogo ao longo da fase regular da prova com mais de 45 pontos, 15 ressaltos e oito assistências. Fê-lo pela segunda vez, igualando James Harden, ainda no ativo. Também ainda no ativo, Russell Westbrook já o conseguiu por três vezes, assim como conseguiu Wilt Chamberlain na sua era. O recordista desta estatística é Elgin Baylor, por seis vezes.

A exibição para a história de Doncic:

Nos outros jogos, houve espetáculo e uma grande batalha entre Joel Embiid e Giannis Antetokounmpo, que sorriu ao camaronês, no triunfo dos Sixers ante os campeões Bucks (120-123). Embiid fez 42 pontos, 14 ressaltos e cinco assistências. Giannis anotou 32 pontos, 11 ressaltos e nove assistências.

Nota ainda para os Clippers, que chegaram aos 142 pontos no triunfo ante os Rockets, por 142-111. Marcus Morris, com 27 pontos, foi o melhor marcador do encontro.