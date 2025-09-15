José Viegas, internacional português de ténis de mesa, morreu, esta segunda-feira, aos 63 anos. A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa [FPTM], da qual era vice-presidente, recorda-o como «uma figura de enorme relevo no desenvolvimento» da modalidade no país.

Ao longo da carreira, jogou ao serviço de Sporting, FC Porto, Benfica, Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal, Leões de Porto Salvo, Sporting das Caldas e Alvinegro Portuense, tendo ainda sido fundador e presidente da Associação Ordem do Trevo, uma instituição de solidariedade social localizada nas Caldas da Rainha, cidade onde residia.

«Ao longo da sua vida, José Pedro Viegas dedicou-se intensamente ao ténis de mesa e distinguiu-se igualmente pela forma como viveu a sua vida profissional e social. Deixa um legado assente na excelência, no rigor, no espírito desportivo, na amizade e no fair-play, que continuará a inspirar todos aqueles que com ele partilharam momentos deste percurso», informou a FPTM, em comunicado.

O velório realiza-se esta terça-feira, a partir das 11h00, na Capela do Cemitério das Caldas da Rainha, seguido do funeral, pelas 16h00.

A FPTM decretou ainda um minuto de silêncio em todos os jogos e torneios agendados até ao fim de semana de 27 e 28 de setembro, datas em que vão ser realizadas as primeiras provas do calendário nacional, incluindo a Supertaça José Manuel Amaro, em Matosinhos.

«Este gesto simples, mas carregado de significado, pretende honrar a memória de quem dedicou grande parte da sua vida ao serviço do ténis de mesa português e à valorização das nossas seleções nacionais», vincou o organismo.