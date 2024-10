Rafael Nadal anunciou a retirada do ténis durante esta quinta-feira, através das redes sociais. Um acontecimento que está a marcar não só essa modalidade, mas também outras figuras de outros desportos.

No futebol, já Cristiano Ronaldo tinha-se despedido do tenista espanhol, dizendo que «foi uma honra testemunhar o teu percurso e poder chamar-te amigo». Agora, foi a vez de outro ilustre do futebol português deixar a sua mensagem:

«Joguei contigo tantos jogos, lutei contigo por tantos pontos e tantas vitórias. Sentirei saudades tuas lenda, muitos parabéns por uma história tão incrível», afirmou José Mourinho, através do Instagram.

O último torneio disputado pelo espanhol será a Taça Davis, em novembro, representando a Seleção espanhola nas finais da competição.