O FC Porto venceu este domingo na receção ao Maia Basket, por 81-44, em jogo da 11.ª jornada do campeonato nacional de andebol.

Ao intervalo, os dragões já venciam por 40-17, vantagem que ampliaram no segundo tempo.

Com este resultado, o FC Porto igualou o Sporting no topo da tabela: os dois clubes somam os mesmos 20 pontos, mais dois do que o Benfica.

No outro jogo do dia, o Galitos bateu o CAB Madeira (83-69), em jogo atrasado da quinta jornada.