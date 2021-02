A equipa de andebol do FC Porto recuperou a vantagem de cinco pontos sobre o Sporting no topo da classificação do campeonato nacional ao bater o Maia-ISMAI, no Dragão Arena, por 33-22, em jogo da 17.ª jornada.

A equipa liderada por Magnus Andersson chegou ao intervalo a vencer por uma margem de sete golos (16-9) e reforçou a vantagem no segundo tempo, chegando ao final com dez golos de diferença, com destaque para os contributos de Iturriza e Branquinho. ambos com seis golos marcados.

A equipa do Dragão segue, assim, destacada no primeiro lugar, com mais cinco pontos do que o Sporting, embora os leões ainda contem com um jogo em atraso. O Benfica completa o pódio, já com um atraso de catorze pontos para o líder, mas com quatro jogos em atraso.