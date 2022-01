O lateral esquerdo Nikolaj Laeso vai reforçar a equipa de andebol do FC Porto a partir da próxima temporada.

Os dragões anunciaram que o jogador de 25 anos assinou um contrato válido por três épocas.

Laeso alinhava no Aalborg desde 2020 e chegou à final da Liga dos Campeões com o emblema dinamarquês nesse mesmo ano. As exibições ao serviço do clube valeram a chamada ao Campeonato do Mundo de 2021, onde ajudou a Dinamarca a conquistar a medalha de ouro, sagrando-se campeão do mundo.

Na atual temporada, o lateral soma 95 golos em 33 jogos e é uma das principais figuras do Aalborg.

Laeso é a segunda contratação do FC Porto para a equipa de andebol na próxima temporada, depois do sueco Jack Thurin.