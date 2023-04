Os árbitros de andebol marcaram greve para os dias 22, 23 e 25 de abril, em que se joga a próxima jornada do campeonato nacional.

Em comunicado, o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação de Andebol de Portugal informa que «a totalidade» dos juízes pediu «dispensa» nestes dias, «numa ação impulsionada pela Associação Portuguesa de Árbitros e Oficiais de Mesa de Andebol (APAOMA)».

Para o próximo sábado, dia 22, estão agendados seis jogos do principal escalão de andebol, enquanto no domingo realiza-se apenas o clássico entre Benfica e FC Porto na Luz.

O Conselho de Arbitragem garante que «teve conhecimento deste movimento coletivo na noite do dia 12 de abril» e solicitou uma reunião urgente com a Federação, que não informou acerca de «qualquer diligência por si efetuada junto da Direção da APAOMA para encontrar uma solução para os problemas dos árbitros que permita reverter os pedidos de dispensa.»

«Jamais o Conselho de Arbitragem abdicou das suas responsabilidades legais, estatutárias e regulamentares, vendo-se, no entanto, impossibilitado de efetuar as nomeações dos árbitros por motivos a que é totalmente alheio», lê-se ainda na nota do CA, que «compreende e respeita a decisão dos árbitros e está aberto» a encontrar uma «solução» que reponha a «normalidade» e a «retoma da atividade».