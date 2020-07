O Benfica anunciou esta quinta-feira a contratação de Arnau García para a equipa principal de andebol.

O lateral-esquerdo espanhol de 26 anos chega do Toulouse, de França.

«Estou muito feliz por estar aqui. Há vários jogadores espanhóis que já jogaram aqui no Benfica e que me falaram muito bem do Clube. Neste momento estamos na fase dos testes médicos e já estou encantado com todas as condições que tenho visto… Creio que este vai ser um bom ano para o Benfica», disse García, à BTV.