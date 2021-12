O Benfica-FC Porto, da 13.ª jornada do campeonato nacional de andebol, foi adiado devido a casos de covid-19 no plantel encarnado, confirmou esta sexta-feira o emblema lisboeta.

«Depois de ter sido avaliada a situação de alguns casos de covid-19 no plantel encarnado, o Benfica entrou em contacto com o FC Porto no sentido de pedir o adiamento da partida da próxima segunda-feira, o qual foi aceite pelo clube e também pela Federação de Andebol de Portugal», refere o Benfica, no seu sítio oficial.

O encontro ia disputar-se às 20 horas de segunda-feira, fechando a 13.ª ronda, que tem ainda os jogos Madeira SAD-Sporting, Águas Santas-AD Sanjoanense, Belenenses-ADA Maia, Xico Andebol-ABC, V. Setúbal-Avanca e Póvoa-FC Gaia (todos no sábado) e o Sp. Horta-Boa Hora, no domingo.

O FC Porto lidera a principal liga de andebol, em igualdade pontual (33 pontos) com o Sporting, enquanto o Benfica é terceiro com 32 pontos e mais um jogo disputado.