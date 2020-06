O FC Porto anunciou, nesta terça-feira, a contratação de Nikola Mitrevski para a equipa de andebol.

O guarda-redes macedónio, de 34 anos, chega ao Dragão proveniente do Eurofarm Pelister, mas entre 2017 e 2017 representou o Benfica.

Tive oportunidade, no ano passado, de jogar contra o FC Porto na Taça EHF e agora sei como funciona tudo no FC Porto. Estou muito contente com esta transferência, porque sei como funciona o FC Porto e, quando chegou a oferta, não pensei muito antes de aceitar», refere Mitrevski aos canais do clube.