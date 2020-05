O FC Porto anunciou esta sexta-feira o regresso do andebolista Tiago Sousa que, na última época, esteve emprestado ao ADA Maia. O pivot de 19 anos vai integrar o plantel principal na temporada 2020/2021.

O jovem jogador começou a jogar no Gondomar Cultural, chegou ao FC Porto em 2013 e em 2018/19 fez dois jogos e seis golos pela equipa sénior, seguindo posteriormente, por empréstimo, para o ADA Maia, clube que representou em 2019/20.

Tiago Sousa, que já disputou também um Europeu de Sub-18 e um Mundial de Sub-19, apontou um total de 35 golos em 24 jogos pelo emblema maiato, regressando agora ao FC Porto.

«Este regresso tem um significado especial. É o clube do meu coração e vai ser muito bom para mim em termos profissionais. Vou aprender muito com eles, tenho a certeza. Para além do nome e da história do clube, pretendo ajudar ao máximo e evoluir. É especial em todos os sentidos. Quando me disseram que ia regressar, foi uma felicidade enorme», disse o jogador, citado pelo FC Porto, em comunicado,

Tiago Sousa salientou ainda que a época passada foi importante para ganhar experiência e crescer enquanto jogador, frisando que vai dar agora o máximo para conquistar títulos no FC Porto.