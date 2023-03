O campeonato nacional de andebol regressou este sábado após a paragens para os compromissos da seleção nacional e sem grandes surpresas.

O campeão FC Porto venceu de forma confortável na visita ao Académico de Viseu, por 39-25, porém, Sporting e Benfica tiveram mais trabalho nesta 17.ª jornada.

Os leões venceram na casa do Gaia por 32-30, enquanto os encarnados bateram o Póvoa na Luz, por 31-28.

No primeiro posto, segue o Sporting, com 49 pontos e ainda sem qualquer derrota. O Benfica segue na segunda posição, com 48, enquanto o FC porto fecha o pódio, com 45, embora tenha um jogo por disputar.

RESULTADOS DA 17.ª JORNADA:

Benfica – Póvoa, 31-28

Santo Tirso - ABC/UMinho, 26-37

FC Gaia – Sporting, 30-32

Marítimo SAD - Vitória de Setúbal, 33-30

Académico de Viseu - FC Porto, 25-39

Avanca – Belenenses, 24-25

Águas Santas - Maia/UMaia, 26-19

CLASSIFICAÇÃO:

1.º Sporting, 49 pontos

2.º Benfica, 48

3.º FC Porto, 45

4.º ABC/UMinho, 39

5.º Águas Santas, 39

6.º Belenenses, 35

7.º Marítimo, 34

8.º Póvoa, 32

9.º Vitória Setúbal, 30

10.º FC Gaia, 29

11.º Avanca, 26

12.º Académico Viseu, 25

13.º Maia/UMaia, 24

14.º Santo Tirso, 17