O FC Porto foi derrotado este sábado na receção aos húngaros do Veszprém, por 31-24, no Dragão Arena, em jogo da 11.ª jornada do grupo B da Liga dos Campeões de andebol.

Ao intervalo, a equipa orientada por Magnus Andersson já estava em desvantagem, de cinco golos (9-14). Os comandados de David Davis conseguiram depois um parcial de 15-17 para a diferença final de sete golos.

Vuko Borozan, do Veszprém, com sete golos, foi o melhor marcador do jogo. Do lado do FC Porto, destaque para Diogo Branquinho, com 100 por cento de eficácia no remate e seis golos, dois deles dos sete metros.

Apesar do desaire, o FC Porto mantém-se no quinto lugar, com os mesmos 10 pontos, em posição segura nos seis primeiros, para seguir em frente na competição.

Pela frente, o FC Porto ainda tem a deslocação ao Vive Kielce (15 fevereiro), a receção ao Vardar (22 fevereiro) e a visita ao Meshkov Brest (29 fevereiro).