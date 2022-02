O FC Porto recebeu e venceu na noite desta sexta-feira o Madeira SAD, por 33-19, em jogo de acerto de calendário, relativo à 15.ª jornada do principal campeonato português de andebol.

No pavilhão Dragão Arena, os azuis e brancos venciam por 14-10 ao intervalo e conservaram a vantagem, que alargaram, na segunda parte.

Pedro Cruz, com oito golos, foi o melhor marcador do jogo ante os insulares, que na véspera, na noite de quinta-feira, tinham ganho em Fafe no jogo de abertura dos oitavos de final da Taça de Portugal.

Com este triunfo, os comandados de Magnus Andersson seguem só com vitórias, agora 14, e um total de 42 pontos. Estão a um do Sporting, que é líder com 43, mas que tem também mais um jogo disputado. O Madeira SAD é 12.º, com 23 pontos.