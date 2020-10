O FC Porto venceu esta quinta-feira o MOL-Pick Szeged por 25-19, em jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de andebol, realizado no Dragão Arena.

A equipa comandada por Magnus Andersson entrou a marcar e nunca ficou em situação de desvantagem no encontro, que comandou praticamente de início após ter feito o 3-2 nos minutos iniciais. A maior vantagem – de cinco golos – na primeira parte, foi confirmada ao intervalo, com o 15-10 no marcador.

No segundo tempo, a diferença a favor manteve-se sempre no mínimo de quatro pontos e chegou a ser de sete na parte final. Com um parcial de 10-9 na última meia-hora, os portistas confirmaram o triunfo por seis golos à maior.

Miguel Martins, com cinco golos, foi o melhor marcador do FC Porto. O espanhol Canellas, do MOL, foi o máximo goleador do encontro, com sete tentos. O jogo ficou ainda marcado por uma exibição espetacular do macedónio Mitrevski na baliza do FC Porto: o guardião fez 15 defesas em 32 remates (46,88 por cento de eficácia). Uma delas, toda no ar, foi o momento alto do encontro e promete ficar nos livros da época do andebol europeu (ver vídeo abaixo).

Depois de perderem na Alemanha ante o Flensburg, os dragões somaram o segundo triunfo em quatro jogos e subiram do quinto ao terceiro lugar, com quatro pontos, os mesmos do Meshkov Brest.

Nos outros jogos do grupo A, esta quinta-feira, o PSG venceu o Elverum por 35-29 e o Vardar bateu o Flensburg, por 31-26. Na quarta-feira, o Vive Kielce já tinha batido o Meshkov, por 34-27.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Vive Kielce, 6 pontos/4 jogos

2.º: Flensburg, 6/4

3.º: FC PORTO, 4/4

4.º: Meshkov Brest, 4/4

5.º: PSG, 2/3

6.º: Vardar 1961. 2/2

7.º: Elverum, 2/3

8.º: MOL-Pick Szeged, 0/2