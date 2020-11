Paulo Jorge Pereira recebeu nesta sexta-feira uma boa notícia para o jogo com a Lituânia, marcado para domingo. O lateral-esquerdo Gilberto Duarte recuperou do problema de saúde que o tinha impedido de jogar com Israel e já se juntou à seleção.

O jogador do Montpellier viajou na quinta-feira para Portugal e vai seguir viagem para Vilnius nesta sexta-feira, tornando-se mais uma opção para o selecionador nacional, no segundo jogo da fase de qualificação para o Euro2022.

Em sentido contrário, o central Pedro Seabra e o ponta Leonel Fernandes foram dispensados.

O jogo entre Portugal e Lituânia esta marcado para a capital lituana, no domingo, às 14h.