O Sporting anunciou, esta segunda-feira, a contratação do guarda-redes Mohamed Ali para a equipa de andebol.

O internacional egípcio, de 32 anos, chega aos campeões nacionais oriundo dos alemães do SG BBM Bietigheim, onde alinhou na segunda metade da época passada para ajudar a garantir a subida de divisão.

Mohamed Ali confessou que seguia de perto o Sporting e já admirava o clube leonino. «Gosto do Sporting devido ao Nani. Para mim, quando era mais novo, era um dos jogadores de futebol que mais gostava de ver. O Sporting é um clube bastante conhecido no Egipto, há muitos adeptos lá. Sou fã do clube há muitos anos e agora sou jogador do Sporting. É incrível. Posso dizer que é como um sonho.»

O guardião internacional pelo Egito recordou também o duelo com o Sporting na temporada passada, ao serviço do CB Ciudad de Logroño, na Supertaça Ibérica.

«Vi muitos jogos da equipa durante a época passada e jogámos na Supertaça Ibérica, aqui em Portugal [em Viana do Castelo]. É uma equipa muito boa e, depois, vi que o ambiente aqui é fantástico. É muito bom ter a oportunidade de jogar perante estes adeptos», frisou.