A seleção dos Países Baixos surpreendeu esta quinta-feira a anfitriã Hungria, ao vencer a seleção magiar por 31-28, em jogo da primeira jornada do grupo B – o mesmo agrupamento de Portugal – do Europeu 2022 de andebol.

O lateral Kay Smits, que joga nos alemães do Magdeburgo, foi importante para os neerlandeses, com 11 pontos na Arena Multifuncional, em Budapeste.

Ao intervalo, os Países Baixos venciam 10-13 e tiveram sempre vantagens entre um a quatro golos na segunda parte, até à Hungria ter conseguido chegar ao empate a 28 golos. Contudo, os neerlandeses conseguiram responder no final com três golos para a vitória, num duelo em que o destaque magiar foi o central Máté Lékai, com oito pontos.

Entre os outros jogos, a campeã europeia Espanha cumpriu, ao vencer a República Checa por 28-26, no grupo E, o mesmo no qual a Suécia, a seleção mais titulada em Europeus (quatro), superou a Bósnia por 30-18.

No grupo A, a bicampeã mundial Dinamarca venceu Montenegro por 30-21 e a Eslovénia venceu a Macedónia do Norte, por 27-25.

No grupo C, a campeã olímpica França levou a melhor contra a Croácia, com um triunfo por 27-22. Por melhor margem venceu a Sérvia no mesmo grupo: 31-23 à Ucrânia.

Houve ainda ação no grupo F, com a Noruega a vencer a Eslováquia por 35-25 e a Rússia a bater a Lituânia, por 29-27.

Todas as seleções vitoriosas somam assim os dois primeiros pontos na competição que arrancou esta quinta-feira.

A primeira jornada do Europeu 2022 encerra esta sexta-feira, com três jogos. No grupo B, Portugal mede forças com a Islândia (19h30). No grupo D, Alemanha e Bielorrússia abrem o dia com o duelo das 17h30. À mesma hora do jogo de Portugal, há um Áustria-Polónia, também do grupo D.