Portugal vai jogar o torneio pré-olímpico de andebol entre os dias 12 e 14 de março de 2021. As novas datas foram confirmadas pela Federação Internacional de Andebol (IHF), na sexta-feira.

A equipa comandada por Paulo Pereira esta no grupo 2, tendo como adversários Tunísia, França e Croácia. A IHF não adiantou qualquer alteração nas cidades-sede, que no caso do grupo de Portugal mantém-se em Paris, França. Alemanha e Noruega são os outros anfitriões do pré-olímpico.

Inicialmente agendado entre 17 e 19 de abril deste ano, o torneio pré-olímpico tinha sido depois adiado para junho próximo, mas acabou por ser protelado, devido à pandemia da covid-19 a nível mundial.