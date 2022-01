O selecionador português Paulo Jorge Pereira reconheceu que o sorteio da primeira ronda dos play-offs de apuramento para o Mundial2023 de andebol não foi favorável a Portugal.

«De facto, se me dessem a escolher, eu não escolheria a Suíça, porque é, provavelmente, a seleção com mais poderio do pote 2. Nos últimos tempos não temos tido muita sorte nos sorteios», disse aos órgãos de comunicação da Federação de Andebol de Portugal (FAP).

Paulo Jorge Pereira promete fazer de tudo para «melhorar o rendimento da equipa» e encara este desafio como «mais uma oportunidade para consolidar a presença de Portugal nos palcos internacionais».

«Queremos continuar a deixar a nossa marca como temos feito até aqui nos últimos tempos, sobretudo lutando por coisas relevantes para o nosso país», realçou.

O selecionador luso admite que «existe algum romantismo à volta de tudo isto, do que é o rendimento», mas pretende desprender-se dessa ideia e «continuar a lutar pelos sonhos, sabendo que só com trabalho árduo e muita luta» é que são possíveis de alcançar.

Portugal vai receber a Suíça em 16 ou 17 de março, visitando os helvéticos em 19 ou 20. Caso elimine a Suíça, a seleção portuguesa terá pela frente os Países Baixos na derradeira fase de apuramento, em abril. O técnico português mostrou-se cauteloso.

«Uma coisa de cada vez, porque o mais importante é a Suíça, que é uma seleção forte, e logo a seguir, se passarmos, teremos os Países Baixos pela frente, em abril. Oxalá que consigamos continuar a lutar por esses sonhos que tanto esforço nos exige e que Portugal continue a sorrir, quer no andebol, quer no desporto em geral», disse.

O Mundial 2023 de andebol terá lugar na Polónia e na Suécia, entre 12 e 29 de janeiro.