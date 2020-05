O andebolista sérvio Ivan Nikcevic, de 39 anos, já não é jogador do Sporting, confirmou esta quarta-feira o clube verde e branco, em comunicado no sítio oficial do clube.

O ponta esquerdo representou os leões nas últimas quatro temporadas, desde 2016/2017. Foi um dos atletas que contribuiu para os dois títulos nacionais, alcançados em 2017 e 2018, além da Taça Challenge ganha ao serviço do Sporting, na sua primeira época em Lisboa.

Antes do Sporting, Nikcevic representou os polacos do Wisla Plock, os espanhóis do Atl. Valladolid, Granollers, San Antonio, Almeria e Altea, além dos sérvios do Estrela Vermelha, no seu país de origem.