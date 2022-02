O Sporting venceu este sábado o Belenenses no Pavilhão Acácio Rosa (24-27) e continua líder isolado à condição do campeonato nacional da 1.ª Divisão de andebol após a 18.ª jornada, na qual o FC Porto alcançou um triunfo expressivo na deslocação a Guimarães.

Os azuis e brancos, que continuam com hipótese de igualar o Sporting no topo, venceram o Xico Andebol (26-47) e seguem na vice-liderança.

O dia teve ainda triunfo do Benfica ante o ABC, também expressivo (36-21) e ainda vitórias do Póvoa AC na receção ao Águas Santas (23-20), goleada da ADA Maia na receção ao Boa Hora (38-21) e também um triunfo robusto do Madeira SAD na deslocação aos Açores, ante o Sp. Horta (22-26).

Houve também algo menos comum no andebol, mas em dois dos oito jogos: empate e ambos a 27 golos, no Avanca-FC Gaia e no V. Setúbal-AD Sanjoanense.